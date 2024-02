Brussel·les demana més despesa en defensa i no descarta préstecs conjunts en l'aniversari de l'atac a Ucraïna

GANT, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, ha reconegut aquest dissabte que "és clar" que la Unió Europea haurà de prestar més atenció a les capacitats de la indústria de defensa, per la qual cosa ha demanat "més despesa a nivell nacional" quan es compleixen dos anys de l'atac de Rússia a Ucraïna

"Hem de treballar conjuntament en això i fer més a nivell nacional i europeu", ha asseverat el polític letó en unes declaracions als mitjans a la seva arribada a la reunió informal de ministres d'Economia de la UE (Ecofin), que té lloc aquest dissabte a Gant (Bèlgica) en el marc de la presidència belga del Consell.

Dombrovskis ha recordat que aquest 24 de febrer es compleixen dos anys des que Rússia va iniciar la brutal agressió a Ucraïna, per la qual cosa ha instat la UE a continuar fent "tot el necessari" per donar suport a Kíiv, al mateix temps que ha insistit en la urgència de treballar en el subministrament de munició.

Preguntat pels instruments que pot plantejar la Comissió per impulsar la despesa europea en defensa, el vicepresident ha apuntat que les discussions s'estan "produint" i no ha descartat la possibilitat de recórrer a préstecs conjunts, amb els quals es financen mecanismes com el pla de recuperació --els fons 'NextGenerationEU--.

En aquest sentit, el comissari europeu d'Economia, Paolo Gentiloni, que ja va donar suport a finançar la defensa de la UE a través d'un sistema d'emissió de deute, ha tornat a defensar la idea aquest dissabte que els objectius comuns comptin amb finançament comú.

"L'experiència ha demostrat que aquest és el camí correcte, no només pels 'NextGeneration', sinó també per al mecanisme per reduir els riscos de la desocupació (SURE) i l'ajuda a Ucraïna", ha explicat el comissari italià, que ha admès que no veu "cap raó per no continuar amb finançament comú per als objectius comuns".

També les ministres de finances de Finlàndia i Lituània, Riikka Purra i Gintaré Skaisté, han apostat per mantenir el suport "unànime" de la UE a Ucraïna davant la "fatiga bèl·lica" i a impulsar una indústria de defensa "creïble" entre els Vint-i-set, a més d'augmentar l'enviament d'armes i munició a Kíiv. "No hi ha una Europa segura sense una Ucraïna segura, garantim que té els mitjans per defensar-se", ha recalcat la ministra lituana.