Brussel·les demana avançar a gener del 2027 el veto al gas natural liquat rus i més sancions financeres

BRUSSEL·LES, 19 set. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Europea ha demanat aquest divendres accelerar un any, fins a l'1 de gener del 2027, el veto a les compres de gas natural liquat (GNL) rus i ampliar les sancions financeres, inclòs atacant al sector de les criptomonedes o el pagament amb targetes, per impedir que el Kremlin se segueixi finançant mitjançant sistemes d'elusió a tercers països.
A més, en el sector energètic, Brussel·les vol apuntar també cap als qui ajuden a Rússia a eludir les sancions comprant-li combustibles fòssils, per la qual cosa es proposa sancionar refineries, comerciants de petroli i empreses petroquímiques en tercers països, "inclosa la Xina".
"Moscou creu que pot continuar la seva guerra. Ens estem assegurant que pagui el preu", ha dit l'Alta Representant de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en un missatge difós a xarxes socials per anunciar la proposta de l'Executiu comunitari per adoptar una nova ronda de sancions.
Serà el dinovè paquet de sancions contra Rússia des que va iniciar la invasió il·legal d'Ucraïna i haurà de ser negociat ara amb els governs europeus, ja que per tirar endavant necessita el suport per unanimitat dels Vint-i-set --el que implica superar les reserves d'Hongria i Eslovàquia--.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que també ha donat detalls de la proposta en un vídeo gravat i difós a xarxes socials, ha dit que la ronda respon al "menyspreu per la diplomàcia i el Dret internacional" que ha demostrat Rússia amb els atacs més recents contra la població civil i edificis oficials a Kíev, inclosa la seu de la UE a la capital ucraïnesa.
Les invasions amb drons de l'espai aeri europeu a Polònia i Romania "no són accions d'algú que busca la pau", ha lamentat Von der Leyen, qui ha admès que Moscou està "augmentant la pressió" sobre la Unió Europea.