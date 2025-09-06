Brussel·les aplaudeix l'ordre de Trump que aplica el pacte aranzelari sense al·ludir a les últimes amenaces

BRUSSEL·LES 6 set. (EUROPA PRESS) -
El comissari de Comerç europeu, Maros Sefcovic, ha aplaudit l'ordre executiva signada divendres pel president dels Estats Units, Donald Trump, i que consagra l'acord aranzelari pactat entre les dues parts, sense al·ludir no obstant això a les noves amenaces abocades pel magnat republicà arran de la multa milionària a Google.
Brussel·les i Washington van subscriure a l'agost un pacte amb el qual els productes europeus exportats als Estats Units quedaven subjectes a un aranzel general del 15%, amb excepcions sectorials per a l'acer i l'alumini, sobre els quals continua pesant un gravamen del 50%.
Trump ha cridat per escrit a aplicar aquest nou marc i, per Sefcovic, es tracta "d'un pas crucial". "Aplana el camí perquè els aranzels sobre cotxes i peces caiguin al 15% i garanteix exempcions clau del límit del 15%", ha assenyalat el negociador europeu en xarxes socials.
"Complint junts els compromisos, podem aconseguir beneficis duradors per a totes dues parts", ha reivindicat en el seu missatge.
No obstant això, la fita s'ha vist entelada per unes noves amenaces de Trump, que ha obert la porta a adoptar mesures de represàlia per respondre a la multa de 2.950 milions al gegant tecnològic Google per pràctiques abusives. El mandatari ha vinculat la sanció amb altres accions suposadament "discriminatòries" contra empreses nord-americanes.