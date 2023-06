Brussel·les acusa Google de falsejar la competència del mercat de les tecnologies de publicitat en línia

BRUSSEL·LES, 14 juny (EUROPA PRESS) -

La Comissió Europea ha acusat aquest dimecres Google d'abús de posició en el mercat de tecnologies de la publicitat en línia, que es fan servir per ampliar l'abast de campanyes i mesurar audiències (o 'adtech'), falsejant la competència amb altres operadors, editors i anunciants, i ha apuntat com una possible solució que el gegant tecnològic cedeixi part del negoci en aquest sector.

"Si arribem a la conclusió que Google va actuar de manera il·legal, la Comissió podrà exigir que es desempallegui de part dels seus serveis", ha indicat en una conferència de premsa a Brussel·les la vicepresidenta de l'executiu comunitari encarregada de Competència, Margrethe Vestager, després d'advertir que no n'hi haurà prou amb el compromís de l'empresa de canviar aquestes pràctiques.

Google exerceix un paper d'intermediari entre editors i anunciants que recorren a eines o programes 'adtech' per situar en temps real les seves campanyes en línia gràcies als serveis per comprar espais ('Google Ads' i 'DV 360'), a un servidor publicitari per a editors ('DoubleClick for publishers') i a la plataforma d'anuncis 'AdX'.

Amb aquest plec de càrrecs, Brussel·les acusa Google, que també explota YouTube o Android, d'"afavorir els seus propis serveis de tecnologies publicitàries en línia en detriment d'altres prestadors de serveis de tecnologia publicitària, anunciants i editors de la competència.