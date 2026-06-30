Un brot de còlera deixa almenys 117 morts al Sudan, segons l'OMS

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MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -
El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informat de la mort d'almenys 117 persones per causa d'un brot de còlera declarat al centre del Sudan, d'acord amb dades del Ministeri de Sanitat del país.
A aquests 117 decessos se sumen 838 casos sospitosos i set confirmats, segons els registres de la cartera de Sanitat sudanesa, amb tall a 20 de juny, recollits per l'OMS, en relació amb el referit brot declarat a l'estat de Kordofan Occidental.
"El brot s'està produint en un context d'interrupció continuada dels serveis sanitaris a causa del conflicte", ha lamentat Tedros en un missatge publicat en xarxes socials en el qual ha advertit que el desplaçament de la població "està dificultant encara més l'accés a l'atenció sanitària essencial".