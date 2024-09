Breton retreu a Von der Leyen pressions a Macron per canviar-lo com a candidat

BRUSSEL·LES, 16 set. (EUROPA PRESS) -

El comissari de Mercat Interior i fins aquest dilluns candidat de França per repetir en el nou executiu comunitari, Thierry Breton, ha anunciat que plega "amb caràcter immediat" i ha acusat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, de pressionar França per forçar el canvi de candidat a canvi d'una cartera de més pes per al país.

"En vista dels darrers esdeveniments, una prova més d'una governança qüestionable, haig de concloure que no puc continuar exercint els meus deures al col·legi", lamenta Breton en una carta de renúncia a Von der Leyen i que ell mateix ha compartit per les xarxes. En un missatge minuts abans havia publicat un llenç en blanc amb la frase: "Primícia: El meu retrat oficial per al pròxim mandat de la Comissió Europea".

L'anunci es produeix amb prou feines 24 hores abans de la reunió prevista dimarts a Estrasburg (França) entre Von der Leyen i la Conferència de Presidents del Parlament Europeu en què s'espera que l'alemanya anunciï la seva proposta per a un nou Col·legi de Comissaris.

La sortida de Breton, no obstant això, podria alterar l'agenda i forçar un nou endarreriment tot i que a hores d'ara ni Von der Leyen, ni el president de França, Emmanuel Macron, han reaccionat a la sortida del polític i empresari.

En la carta, Breton informa Von der Leyen que el Govern francès li proposarà "un candidat diferent" i revela que en els darrers dies la cap de l'executiu europeu va demanar a Macron que retirés el nom de Breton a canvi d'una cartera "més influent".

Breton retreu a Von der Leyen que prengui aquesta decisió "per unes raons personals" que "en cap moment" va arribar a abordar de manera directa amb ell, que era el candidat oficial de París.