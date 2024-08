Brasil.- Recuperen els cossos dels 62 morts en l'accident aeri d'aquest divendres en Sao Paulo (Brasil)

MADRID, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

Els serveis d'Emergències de Brasil han recuperat aquest dissabte els cossos sense vida de les 62 persones que viatjaven a bord de l'avió de passatgers que es va estavellar al vespre en Vinhedo, a l'estat de Sao Paulo, en un sinistre que --com ja van avançar les autoritats locals-- no ha deixat supervivents.

Del total de víctimes, 34 són homes i les 28 restants són dones, ha informat el portal de notícies G1. No obstant això, si bé els cossos han estat ja traslladats al dipòsit de cadàvers de la Policia de Sao Paulo per a la seva identificació, de moment només s'ha constatat la identitat del pilot i del copilot.

El divendres, la companyia de línies aèries Voepass havia dit que l'aeronau accidentada transportava a 57 passatgers i quatre tripulants, però aquest dissabte la mateixa empresa ha comunicat la presència d'un altre passatger no localitzat en el mateix vol, elevant així el nombre de víctimes mortals a 62.

Els treballs d'aixecament de cadàvers han conclòs al voltant de les 18.30 hores (hora local) d'aquest dissabte i, segons el mateix mitjà, tots han estat traslladats a la unitat central de l'Institut Mèdic Legal (IML) de Sao Paulo per a la seva identificació i posterior lliurament als seus familiars.

Aquest divendres, un avió amb 62 persones a bord es va estavellar a l'estat brasiler de Sao Paulo, en un sinistre sense supervivents i sobre el qual no s'ha plantejat encara cap hipòtesi.

L'aeroplano volava de l'aeroport de Cascavel, situat a l'estat de Paraná, al de Guarulhos, en Sao Paulo, quan es va desplomar al voltant de les 13.25 hores (hora local) en la localitat de Vinhedo, prop d'una zona d'habitatges.

L'empresa, Voepass Linhas Aèries, va assegurar llavors "no tenir confirmació de com va ocórrer l'accident", si bé va aclarir que l'aeronau --fabricada l'any 2010-- tenia tots els permisos per operar, segons el portal G1.

El d'aquest divendres ha estat l'accident aeri amb més víctimes mortals registrat a Brasil des que en 2007 un avió de TAM se sortís de la pista en l'aeroport de Congonhas, en Sao Paulo. Llavors, van morir 199 persones.