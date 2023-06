Brasil.- El president del Brasil anuncia un nou pla de seguretat per l'Amazònia

MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha anunciat aquest dilluns, data en la qual se celebra el Dia Mundial del Medi ambient, un nou pla de seguretat per l'Amazònia.

El pla del Govern brasiler inclou mesures per combatre delictes com l'acaparament públic de terres, la mineria il·legal, la tala, caça i pesca en territoris indígenes, i proposa àrees de protecció ambiental. L'objectiu és arribar a nivells zero de desforestació per 2030: "És un desafiament que estem decidits a complir", ha asseverat.

"Aquests delictes que degraden el medi ambient són alimentats i, al mateix temps, alimenten un veritable ecosistema criminal: tràfic de drogues, d'armes i de persones, el rentat d'actius, el treball esclau, el sicariat i l'explotació sexual de nens, nenes i adolescents", ha declarat Lula en un discurs des del Palau de Planalto.

Així, ha indicat que aquesta efemèride és "una demostració que el Brasil està fent la seva part" per evitar una crisi climàtica unidireccional sense precedents, el treball dels quals depèn de tota la humanitat. "Aquest Dia Mundial del Medi ambient té un valor simbòlic extraordinari, no només perquè és la primera commemoració ambiental del nostre Govern, sinó perquè assenyala que el medi ambient torna a ser una prioritat després de quatre anys d'abandó", ha manifestat.

"Una vegada més s'ha convertit en una prioritat perquè la supervivència, no només del nostre país, sinó del nostre planeta, depèn en gran manera de com el Brasil cuidi els seus biomes, especialment l'Amazònia", a causa que el Brasil té la major potència mediambiental del món en comptar amb la selva tropical més gran i la biodiversitat més rica, ha asseverat.

En aquest sentit, ha aclarit que "no ha d'haver-hi contradicció entre el creixement econòmic i la preservació del medi ambient", ja que els recursos públics "existeixen per incentivar el desenvolupament del país, dinamitzant l'economia, però mai per finançar delictes ambientals".

Lula ha assegurat que en la Cimera del G7 va ser "categòric en afirmar que el Brasil tornarà a ser una referència mundial en sostenibilitat i enfrontament al canvi climàtic", i complirà amb els objectius de reducció d'emissions de carboni i zero desforestació. Així, ha fet referència a la celebració de la COP30 de 2025 a la ciutat brasilera de Belém i que a l'agost d'aquest any acolliran la Cimera de Països Amazònics per a la cerca conjunta d'un model de desenvolupament sostenible.