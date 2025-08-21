Brasil.- La Policia brasilera denúncia a Bolsonaro i al seu fill per "coacció" al Suprem

L'expresident va tractar de sol·licitar asil polític al Govern de Javier Milei
MADRID, 21 ago. (EUROPA PRESS) -
La Policia Federal del Brasil ha acusat formalment aquest dimecres a l'expresident del país Jair Bolsonaro i al seu fill, el diputat Eduardo Bolsonaro, d'intentar obstaculitzar la investigació que enfronta l'ultradretà per cop d'estat, incloent un delicte de coacció, a través del finançament d'una trama per entorpir aquesta causa des d'Estats Units.
El cos ha presentat aquesta denúncia en un informe lliurat aquest dimecres al Tribunal Suprem, després de concloure les investigacions sobre l'actuació d'Eduardo Bolsonaro per promoure a Washington mesurades de represàlia contra el Govern i el Poder Judicial brasilers, segons ha recollit agència brasil, un cas obert al maig a petició del fiscal general, Paulo Gonet.
L'exmandatari, de fet, compleix arrest domiciliari des del passat 4 d'agost per incomplir algunes de les mesures cautelars imposades pel suposat finançament amb fins a dos milions de reals (300.000 euros) per fer campanya a través del seu fill, al país nord-americà des de març, en favor dels aranzels del 50% a les importacions brasileres i sancions contra les autoritats brasileres, inclòs el jutge del Suprem i relator del cas, Alexandre de Moraes, en un moment en el qual el president Donald Trump ha mostrat un inusitat interès per la seva situació judicial.
La Policia brasilera ha revelat així mateix que Jair Bolsonaro va estudiar demanar asil polític a Argentina, presidida pel també ultradretà Javier Milei, després de trobar un document en el seu telèfon on denunciava ser víctima d'una "persecució en (la seva) país d'origen per motius i delictes fonamentalment polítics".
D'acord a les investigacions, l'escrit de 33 pàgines no contenia signatura ni data, si bé portava guardat en el dispositiu de l'expresident des de 2024, quan va ser assenyalat per l'intent de cop d'Estat contra l'actual dirigent brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva.
La Policia apunta al fet que Jair Bolsonaro "tenia en el seu poder un document que li permetria escapar de Brasil a la República Argentina, en particular després de l'inici d'una investigació per part de la Policia Federal amb la identificació de materialitat i autoritat penal respecte dels delictes d'abolició violenta de l'Estat Democràtic de Dret per una organització criminal".
El magistrat De Moraes ha donat per això un termini de 48 hores a la defensa de l'expresident per oferir explicacions pel que ha considerat com un "comprovat risc de fugida", a més de "els reiterats incompliments de les mesures cautelars imposades,(i) la reiteració de conductes il·legals" per part de l'exmandatari.
"La informació trobada indica, per tant, que l'expresident Jair Bolsonaro tenia en el seu poder un document que li permetria escapar de Brasil a la República Argentina, en particular després de l'inici d'una investigació per part de la Policia Federal amb la identificació de materialitat i autoritat penal respecte dels delictes d'abolició violenta de l'Estat Democràtic de Dret per una organització criminal".
D'altra banda, el Tribunal Suprem ha ordenat aquest dimecres la recerca de Silas Malafaia, un pastor evangèlic aliat de Bolsonaro i assidu a les marxes demanant la seva amnistia, perquè existeixen "fortes evidències de (la seva) participació en l'empresa criminal, intencionalment i amb unitat de propòsit de" Bolsonaro pare i fill.
Els agents han confiscat el seu telèfon i han retingut el seu passaport, prohibint-li la sortida del país així com mantenir contacte amb els acusats, a la seva arribada a l'aeroport de Rio de Janeiro en un vol procedent de Lisboa.
El magistrat De Moraes ha pres aquesta decisió després que la Policia hagi inclòs a Malafaia en la investigació contra els Bolsonaro per obstrucció a la justícia, acusant-ho d'haver participat "en la definició d'estratègies de coerció i difusió de narratives falses, així com en l'adreça d'accions coordinades", segons recull el diari 'Folha do Sao Paulo'.
L'objectiu d'aquest "conegut líder religiós", apunten els investigadors, era "coaccionar als membres de la cúpula del Poder Judicial, a fi d'impedir que qualsevol acció jurisdiccional en l'àmbit del Tribunal Suprem s'oposi als interessos il·lícits del grup criminal".