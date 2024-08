Brasil.- Musk denuncia que el jutge De Moraes està infringint la llei brasilera en suspendre l'ús de X al país

El magnat assegura que començarà a aportar proves d'aquesta acusació aquest proper diumenge



MADRID, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

Elon Musk, propietari de la xarxa social X, ha denunciat que el jutge del Tribunal Suprem de Brasil Alexandre de Moraes ha infringit la llei nacional en ordenar la suspensió de la plataforma com a represàlia per no designar un representant legal en el gegant sud-americà.

Musk ha assegurat que començarà a publicar, a partir de demà diumenge, la "llarga llista de crims" comesa pel magistrat, acompanyada d'una enumeració de "les lleis brasileres que ha trencat" amb el seu dictamen.

"És clar que no té per què complir les lleis dels Estats Units, però ha de complir les del seu propi país", ha declarat Musk en una cadena de missatges publicats al seu compte de la xarxa social, on ha acusat el magistrat de ser "un dictador i un frau".

"El poble de Brasil coneixerà els seus crims. No importa quan s'esforci a impedir-ho", ha afegit el magnat, abans d'assegurar que "X és la font de notícies més usada a Brasil i és la que la gent vol".

El magnat va anunciar fa gairebé dues setmanes el tancament "immediat" de la filial de l'empresa a Brasil amb motiu de les "ordres de censura" de De Moraes, a qui va denominar "una desgràcia per a la Justícia" brasilera.

El jutge havia ordenat bloquejar certs comptes de "milícies digitals" investigades per difondre notícies falses durant el Govern de Jair Bolsonaro (2019-2022), però aquestes ordres no es van complir.

Musk és investigat per presumpta comissió dels delictes d'obstrucció a la justícia, organització criminal i incitació al crim, segons resa un comunicat.