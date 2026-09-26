8 morts en un accident d'autobús al Brasil

Oslaim Brito / Zuma Press / Europa Press - Arxiu
MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys 8 persones han mort i 12 més han resultat ferides en un accident d'autobús ocorregut la nit de divendres a dissabte a Iraquara, a l'estat brasiler de Bahia, segons l'últim balanç oficial.
Les víctimes han rebut els primers auxilis al lloc de l'accident i posteriorment han estat traslladades a hospitals de la zona. 12 han estat portades a l'Hospital Regional de Seabra i 1 a l'Hospital Municipal Américo Chagas d'Iraquara, segons la cadena 'G1'.
El vehicle circulava per la carretera BR-122 cobrint una ruta entre Fortaleza, estat de Ceará, i Palmas, estat de Tocantins, quan ha succeït el sinistre i ha bolcat sobre la calçada.
La Secretaria de Seguretat Pública de Bahia ha anunciat una investigació sobre les circumstàncies de l'accident amb la implicació de la Policia Civil i el Departament de Policia Tècnica.