Lula rep l'alta hospitalària després de sis dies ingressat per una hemorràgia intracranial

El president romandrà a Sao Paulo fins dijous per un TAC, tot i que podrà treballar amb normalitat

MADRID, 15 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha rebut aquest diumenge l'alta hospitalària després de passar sis dies ingressat a l'hospital Sirià-Libanès de Sao Paulo per una hemorràgia intracraneal.

Lula, que va ser intervingut d'urgència en dues ocasions, s'ha recuperat ràpidament d'una crisi que l'ha deixat "espantat i preocupat" per les perspectives de la seva pròpia mortalitat. "Reivindico el dret a viure 120 anys", ha bromejat en la roda de premsa de comiat, en la qual ha agraït als metges i personal d'infermeria l'atenció que li han dispensat.

"M'han dit que haig d'estar 60 dies tranquil, però puc treballar amb normalitat. Així que a passar Nadal i Any Nou a casa, i a intentar obeir les ordres dels metges", ha manifestat.

El mandatari romandrà a Sao Paulo fins dijous que ve, on se sotmetrà a una tomografia (TAC) per examinar la seva evolució d'una hemorràgia que va patir després de colpejar-se el cap al bany després de tallar-se les ungles, tal com ha recordat el mandatari.

L'endemà va començar a patir maldecaps, que primer va atribuir a una insolació, abans que el seu metge l'instés a fer-se més proves fins que van descobrir el veritable problema. Lula va acabar ingressant a l'Hospital Sirià-Libanès de Brasília dilluns a la nit i després va ser traslladat a la seu del centre mèdic a Sao Paulo per ser intervingut.

En la mateixa roda de premsa, una de les responsables mèdiques, la doctora Ana Helena Germoglio, ha defensat que l'alta rebuda pel mandatari no és prematura, atès que Lula s'ha recuperat "extremadament millor de l'esperat" i que és de naturalesa hospitalària, no mèdica.