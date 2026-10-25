Lula afirma que competeix per la Presidència de Brasil amb el "mentider" Bolsonaro

Paulo Lopes / Xinhua News / Europa Press
MADRID 25 oct. (EUROPA PRESS) -
El president brasiler i candidat a la reelecció en la segona volta de les eleccions presidencials d'aquest diumenge Luiz Inácio Lula da Silva ha afirmat que el seu rival, Flávio Bolsonaro, és un "mentider".
"Estem competint amb un ciutadà anomenat mentida", ha declarat Lula després de votar en el seu col·legi electoral a San Bernardo del Campo, a la regió de Sao Paulo. "No és capaç de dir una sola veritat en cap moment (...). Per això crec que el poble no triarà a un mentider", ha afegit.
"Esperem guanyar les eleccions", ha afegit el líder del Partit dels Treballadors (PT), d'esquerra, abans de destacar la mobilització dels seus simpatitzants en la campanya electoral.
Aquest diumenge 158 milions de brasilers estan cridats a les urnes per triar entre Lula i Bolsonaro en la segona volta presidencial. Les últimes enquestes publicades el dissabte per Quaest o Datafolha apunten a un lleuger avantatge de Bolsonaro (51-49%), la qual cosa suposa a nivell estadístic un empat tècnic, en estar la distància dins del marge d'error. El 2022 Lula va guanyar les eleccions amb un 50,9% de vots enfront del 49,1% de Jair Bolsonaro.