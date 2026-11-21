JAIR BOLSONARO / X - Arxiu
MADRID 21 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident del Brasil Jair Bolsonaro continua hospitalitzat a la unitat de cures intensives de l'Hospital DF Star de Brasília amb un diagnòstic greu d'obstrucció abdominal, segons l'últim comunicat hospitalari. L'exmandatari pateix aquestes dolències com a conseqüència de l'intent d'assassinat del qual va ser víctima el 2018.
"S'han aplicat mesures clíniques d'hidratació, manteniment del dejuni oral amb suport nutricional i inserció d'una sonda gàstrica", recull l'informe mèdic, que explica que el pacient "es troba clínicament estable, conscient, orientat i amb respiració espontània", tot i que no hi ha previsió d'alta hospitalària.
Bolsonaro va ingressar divendres a la tarda després de sentir forts dolors abdominals. El primer informe recollia un "quadre de dolor i distensió abdominal".
Bolsonaro compleix una pena de 27 anys i 3 mesos de presó per intent de cop d'estat. Va començar a complir la pena el novembre del 2025 i des del 24 de març està en arrest domiciliari per motius humanitaris.