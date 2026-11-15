Lula es reunirà amb Sánchez a Madrid tot i la cancel·lació d'un acte per afonia del president brasiler

Leonardo Alves Do Prado / Zuma Press / Europa Pres
MADRID 15 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Brasil, Lula da Silva, ha assegurat que viatjarà a Madrid per reunir-se amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, després de posar fi a la seva agenda en el marc la Cimera de l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN), malgrat la cancel·lació per part del PSOE de l'acte en el qual anaven a participar tots dos el dilluns a causa d'una afonia del mandatari brasiler.
Així ho ha fet saber el mateix Lula després de participar en la cimera, en el context de la qual ha mantingut una reunió amb el primer ministre del Canadà i preveu fer-ne una altra amb el cap de Govern de Singapur.
"Cada missió internacional obre oportunitats per enfortir les nostres relacions i reafirmar el lloc del Brasil al món", ha assenyalat el mandatari brasiler en una publicació a les xarxes socials en la qual ha anunciat la seva sortida "rumb a Madrid". Després de la seva visita a Espanya, Lula tornarà al Brasil per reprendre la seva agenda de treball durant la setmana vinent.
Les paraules de Lula arriben després que fonts de l'Executiu espanyol cancel·lessin aquest dissabte l'acte de campanya previst per al dilluns 16 de novembre a Madrid per un problema vocal del mandatari brasiler, si bé van assegurar que la visita institucional del mandatari brasiler a la Moncloa continuava prevista per a aquest dia.
Es tracta de la primera visita de Lula a Espanya des que va guanyar les eleccions presidencials brasileres el passat 25 d'octubre davant de Flávio Bolsonaro. En la seva trobada bilateral, tots 2 mandataris abordaran les relacions entre els 2 països i la coordinació d'iniciatives globals com Democràcia Sempre o l'Aliança Global contra la Fam i la Pobresa.
La visita es produeix poc després de la XXX Cimera Iberoamericana, celebrada a Madrid, a la qual Lula no va acudir pel cansament que li havia produït la campanya electoral al seu país.