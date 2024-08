Elon Musk tanca X a Brasil per la "censura" de les autoritats judicials

MADRID, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El CEO d'X, Elon Musk, ha anunciat el tancament "immediat" de la filial de l'empresa a Brasil per les "ordres de censura" del jutge del Tribunal Suprem Federal Alexandre de Moraes.

"A causa de les demandes del 'jutge' Alexandre de Moraes a Brasil que ens obligarien a incomplir (en secret) les lleis brasileres, argentines, nord-americanes i internacionals, a X no li queda una altra opció que tancar les nostres operacions a Brasil", ha publicat Musk.

De Moraes "és una desgràcia per a la justícia", ha afegit el nord-americà en el seu compte a la xarxa social. De moment el servei continua disponible per als usuaris de Brasil, ha destacat l'empresa.

X acusa De Moraes d'amenaçar divendres en secret amb la detenció a un dels representants de la plataforma a Brasil si no complia una ordre legal de retirar cert contingut.

De Moraes havia ordenat bloquejar certs comptes de les "milícies digitals" investigades per difondre notícies falses durant el govern de l'ex-president ultradretà Jair Bolsonaro.

No obstant això, Musk va anunciar la reobertura d'aquests comptes aquest mateix any, per la qual cosa De Moraes va obrir una investigació contra el propi Musk, que la considera "inconstitucional".

Poc després X va informar al Suprem que compliria les ordres judicials que alertaven que els usuaris bloquejats havien seguit fent ús de la xarxa social.

"De Moraes ha optat per amenaçar al nostre personal a Brasil en lloc de respectar el degut procés", ha al·legat l'empresa en el seu comunicat publicat aquest dissabte, que inclou la recent missiva del jutge. "Ens entristeix profundament que ens hagin obligat a prendre aquesta decisió la responsabilitat de la qual recau únicament en Alexandre de Moraes", ha subratllat.

Aquestes accions del jutge "són incompatibles amb un govern democràtic". "La gent de Brasil ha de triar: democràcia o Alexandre de Moraes", conclou el text.

El Govern brasiler ha retret a l'empresa nord-americana la seva decisió a través del secretari de Polítiques Digitals, João Brant, que ha destacat que X havia ignorat diverses ordres judicials amb una actitud "patètica".