El Brasil decideix aquest diumenge entre el continuisme de Lula i la tornada del bolsonarismo

Felipe Iruat/JNA via ZUMA Press / DPA
MADRID, 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Més de 156 milions de brasilers tenen aquest diumenge una cita definitiva amb les urnes per triar entre dos líders i models que donen part de la història recent del país; el president Luiz Inácio Lula da Silva, sindicalista amb llarga lluita durant la dictadura i Flávio Bolsonaro, fill del militar i expresident Jair Bolsonaro, hereu d'un moviment nostàlgic d'aquell règim autoritari.
Lula arriba a la segona volta esperonat per les prediccions de les últimes enquestes, després de la derrota en la primera ronda; el president brasiler parteix amb el desafiament de remuntar aquell resultat, alguna cosa que cap candidat ha aconseguit en la qual és la democràcia més gran de la regió.
L'enquesta de Datafolha publicada el dijous reflecteix un empat tècnic, amb el 50% dels vots cadascun, mentre que el sondeig de la consultora Quaest situa a Bolsonaro amb el 45% enfront del 44% de Lula qui, no obstant això, segons la mateixa font, el seu alt nivell de rebuig (alguna cosa que caracteritza a tots dos) ha caigut cinc punts, fins al 47%.