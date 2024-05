El Brasil construirà "ciutats temporals" per als afectats per les tempestes a Río Grande del Sur

MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) -

El sotsgovernador de l'estat brasiler de Río Grande del Sur, Gabriel Souza, ha anunciat una proposta per construir "ciutats temporals" a quatre municipis com a manera de donar suport als afectats per les tempestes a l'estat durant els últims dies.

Les instal·lacions seran erigides a la capital estatal, Canoes, i als municipis de Sao Leopoldo i Guaíba, on es concentra el 70 per cent dels 80.000 civils que han perdut casa seva, segons ha publicat l'Agencia Brasil.

Per la seva banda, el governador de l'estat, Eduardo Leite, ha explicat que aquestes estructures comptaran amb una administració, amb un magatzem, amb llocs de salut, amb espais per a jocs de nens i mascotes, dutxes, banys, assistència social i controls d'entrada i sortida.

A més, tindran la capacitat d'acollir unes mil persones, i el muntatge durarà entre 15 i 20 dies després de la signatura del contracte de construcció.

Les fortes precipitacions i inundacions sense precedents que han innundat gairebé la totalitat de l'estat de Río Grande del Sur ja han deixat 151 morts i més de cent desapareguts. Defensa Civil ha informat que almenys 800 persones han resultat ferides, d'un total de 2,2 milions que s'han vist afectades d'alguna manera per unes pluges que han afectat 458 dels 497 municipis.

Es tracta del "desafiament més gran de la història" del Departament Municipal de Neteja, segons ha dit el director general, Carlos Hundertmarker, segons recull el portal de notícies G1. "És una tasca que encara no aconseguim calibrar, encara no sabem quants milers de tones de residus retirarem", ha dit.