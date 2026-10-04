Bolsonaro supera el 50% en primera volta, segons els primers resultats oficials

Fabio Teixeira/ZUMA Wire/dpa - Arxiu
MADRID 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El candidat de l'ultradretà Partit Liberal a la Presidència de Brasil, Flávio Bolsonaro, podria aconseguir l'elecció directa en primera volta en les eleccions celebrades aquest diumenge, ja que obté un 50,24% de vots, segons resultats oficials corresponents al 4,58% de l'escrutini.
Aquest resultat suposaria l'elecció directa de Bolsonaro com a president, sense necessitat d'una segona volta.
El seu rival i president sortint, Luiz Inácio Lula da Silva, obtindria un 41,28% de vots, segons l'escrutini, que correspon a un percentatge encara mínim.
Aquest resultat correspon a l'escrutini de 20.853 seccions, del total de 499.248 que contempla el Tribunal Superior Electoral, màxim responsable del procés.