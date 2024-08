Un avió amb 62 persones s'estavella prop de Sao Paulo

MADRID, 9 ago. (EUROPA PRESS) -

Un avió amb 62 persones s'ha estavellat aquest divendres a l'estat brasiler de Sao Paulo, segons les primeres dades facilitades per les autoritats locals i per la companyia aèria, que no té confirmació de l'estat de passatgers i tripulants.

Ha passat sobre les 13.25 (hora local), segons els Bombers de Sao Paulo, que han informat del desplegament de set equips en un missatge difós a xarxes socials. L'avió s'ha desplomat a la zona de Vinhedo.

L'aerolínia Voepass ha dit en un comunicat que en l'aeronau d'hèlixs ATR-72 viatjaven 58 passatgers i 4 tripulants. L'empresa, que "no té confirmació de com va ocórrer l'accident ni de la situació actual de les persones que hi havia a bord", ha activat un telèfon per atendre familiars, segons la nota recollida pel portal G1.