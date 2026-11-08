10 morts després de caure un cotxe a un llac a prop de Rio de Janeiro (Brasil)

POLICÍA MILITAR DE RÍO DE JANEIRO - Arxiu
MADRID 8 nov. (EUROPA PRESS) -
10 persones han mort després de caure el seu cotxe la matinada de diumenge en un llac a Barra Mansa, a l'estat brasiler de Rio de Janeiro.
L'accident va passar al terme municipal d'Ataulfo de Paiva quan el vehicle en què viatjaven aquestes 10 persones es va precipitar a l'aigua, ha informat la Policia Militar brasilera.
Entre els morts hi havia un bebè, una nena, 2 nens, 4 dones i 2 homes, segons la informació de les autoritats, que de moment no han identificat les víctimes.
Una persona que passava per allà es va percatar que hi havia un cotxe a l'aigua i va demanar ajuda, però no va poder concretar quant temps feia que el vehicle era a l'aigua, segons la Policia Militar.
Efectius del Cos de Bombers van recuperar els 10 cossos. Uns 30 militars van treballar en aquest incident, inclosos 2 bussos. A més, es van emprar 7 vehicles terrestres i una embarcació.
Un familiar de les víctimes ha assegurat que els 10 eren membres de la mateixa família, que residia al barri de Santa Cruz, a Volta Redonda, a les afores de Rio de Janeiro, informa la cadena de televisió G1.