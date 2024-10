El braç armat de Hamas aplaudeix l'atac contra l'habitatge de Netanyahu

Ashraf Amra/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 22 oct. (EUROPA PRESS) -

Les Brigades Ezzeldín Al-Qassam, braç armat del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han aplaudit aquest dimarts l'atac perpetrat durant el cap de setmana contra l'habitatge del primer ministre, Benjamin Netanyahu, a la localitat de Cesarea, i han destacat que aquest fet envia un "missatge als líders de l'ocupació".

El portaveu de les Brigades Ezzeldín Al-Qassam, Abu Obaida, ha indicat que tot i que els líders "puguin escapar a la justícia internacional, no escaparan a la justa retribució del poble lliure i resistent". D'aquesta manera, ha subratllat que "la resistència augmentarà els atacs amb determinació per ferir l'enemic", segons el diari 'Filastin', afí al grup.

Poc abans, el partit-milícia libanès Hezbollah ha reivindicat l'atac amb dron contra l'habitatge, que no ha deixat víctimes ni ferits. Informacions preliminars apuntaven al fet que l'aparell havia partit des del Líban.

Mentrestant, l'exèrcit israelià ha acusat Hezbollah d'intentar assassinar Netanyahu i ha dit que investiga les raons per les quals no es va activar l'alarma quan el dron va entrar a l'espai aeri d'Israel sobre Cesarea. Segons fonts israelianes, el vehicle aeri no tripulat va sobrevolar 70 quilòmetres des del Líban i va impactar directament contra un edifici.