La Borsa de París cotitza amb lleugers descensos després de les eleccions a França

MADRID, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

L'índex CAC 40 de la Borsa de París ha reaccionat amb moderats descensos al resultat de les eleccions legislatives de França, que han donat la victòria a la coalició d'esquerres Nou Front Popular després de la segona volta dels comicis, per davant d'Ensemble, afí a l'actual president de França, Emmanuel Macron, i que deixa així en tercera posició l'extrema dreta de Reagrupament Nacional.

El principal índex selectiu de la Borsa de París ha obert la sessió d'aquest dilluns amb una reculada del 0,49%, fins als 7.637,89 punts, tot i que ha reduït la caiguda fins al 0,15% a mesura que avançava la negociació.

Entre els valors que han començat la sessió a l'alça, han destacat les pujades de Michelin (0,69%), Dassault (0,48%) i Sanofi (0,21%), mentre que a l'extrem oposat els valors més a la baixa han estat Teleperformance (-2,65%), Stellantis (-1,28%) i BNP Paribas (-1,18%).

Els analistes d'ING Research destaquen que la segona volta de les eleccions ha projectat un resultat sorprenent que suposa un parlament sense majoria i dos possibles escenaris principals: unes difícils negociacions per formar una coalició o un govern tecnocràtic.

Així, recorden que la reacció positiva del mercat a la primera volta, que va guanyar Reagrupament Nacional, va suggerir que els inversors se sentien més còmodes amb l'extrema dreta que amb l'extrema esquerra, percebuda com un perill més gran per la ja fràgil posició fiscal del país.

D'altra banda, un dels líders del NFP, Jean-Luc Mélenchon, ha dit que planeja implementar estrictament el seu programa, que inclou un augment de la despesa pública per donar suport a mesures socials amb salaris mínims més alts i la revocació de la reforma de Macron que va augmentar l'edat de jubilació, la qual cosa probablement està darrere que l'euro cotitzi al voltant d'un 0,2% per sota del tancament de divendres.

"Un parlament sense majoria tindrà dificultats per assolir una consolidació fiscal i hi ha alguns riscos relacionats amb un possible govern d'esquerra", adverteixen, tot i que consideren que, atès que el grup centrista ha quedat en segon lloc, això oferiria cert equilibri, la qual cosa porta a pensar de manera intuïtiva que "els mercats afavoriran un govern tecnocràtic en comptes d'una coalició liderada pel NFP".