Borrell qualifica de "règim dictatorial" el Govern de Veneçuela

MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

L'alt representant de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha qualificat de "règim dictatorial" el Govern de Veneçuela i ha recordat els "més de 2.000 detinguts", els "set milions" d'emigrants i els dirigents opositors exiliats.

"Naturalment, això és un règim dictatorial, autoritari, dictatorial, però amb dir-ho no arreglem res. El que es tracta és d'intentar-ho resoldre", ha afirmat Borrell en unes declaracions a Telecinco, recollides per Europa Press.

"A Veneçuela hi ha més de 2.000 persones detingudes arbitràriament després de les eleccions. El líder de l'oposició ha hagut de fugir. Els partits polítics s'han sotmès a mil limitacions en la seva actuació. Hi ha 7 milions de veneçolans que han fugit del seu país. Bé, vostè, de tot això, com li'n diu?", ha argumentat Borrell, que ha recordat així la sortida del país cap a Espanya del candidat presidencial de l'oposició veneçolana, Edmundo González.

Borrell ha indicat que "resoldre les coses reclama una certa contenció verbal, però no ens enganyem amb la naturalesa de les coses", ha insistit. "Veneçuela ha convocat unes eleccions, però no era una democràcia abans i no ho és, molt menys, després", ha defensat.