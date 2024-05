Borrell troba una "mala notícia" que Israel prohibeixi al consolat atendre els palestins

Lamenta que el Govern israelià converteixi "en un atac antisemita" cada mostra de suport a l'Estat palestí

MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -

L'alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha qualificat com una "mala notícia" que Israel prohibeixi al consolat general d'Espanya a Jerusalem que doni serveis als palestins de Cisjordània, i ha lamentat que el Govern israelià converteixi "en un atac antisemita" cada mostra de suport a Palestina com a estat.

Preguntat en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, sobre l'anunci del ministre d'Exteriors israelià, Yisrael Katz, de tallar la comunicació entre el consolat general d'Espanya a Jerusalem i els palestins residents a Cisjordània, Borrell ha qualificat l'anunci de dolent i l'ha emmarcat com una reacció d'Israel al reconeixement de l'Estat palestí per part d'Espanya.

"És una mala notícia, sens dubte. És una reacció a la decisió presa pel Govern espanyol i altres governs europeus", ha sostingut el cap de la diplomàcia europea, després de lamentar que l'executiu del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, interpreti com "un atac antisemita" cada acte de suport a "la construcció d'un estat palestí".

Borrell ha recordat que "tothom a Europa, uns més que d'altres" dona suport a la solució dels dos estats i que per tant "la posició formal" de la Unió Europea és la de defensar la construcció d'un estat palestí. Per aquest motiu, ha instat Israel a entendre la "clara" diferència entre "criticar el govern de Netanyahu" i "adoptar posicions antisemites o anti-Israel".

"Israel ha d'acceptar ser criticat. Una cosa és que algú consideri que no fa bé les coses, i certament el que està passant a Gaza aixeca una enorme preocupació a Europa i al món, i una altra cosa és que, en fer això, es digui que es reforça Hamas", ha prosseguit.

Les declaracions de Borrell arriben després que Israel ha anunciat la decisió de "tallar la connexió entre la representació d'Espanya a Israel i els palestins" i "prohibir" que el consolat a Jerusalem atengui els palestins residents a Cisjordània després del reconeixement de l'Estat de Palestina, que entrarà en vigor el 28 de maig, i les declaracions "antisemites" de la vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz, que un vídeo en suport al reconeixement de l'Estat palestí va fer servir l'expressió "des del riu fins al mar".