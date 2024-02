Borrell planteja als EUA un embargament d'armes a Israel: "Cal fer més a part de paraules"

BRUSSEL·LES, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alt representant de la Unió Europea (UE) per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha assenyalat aquest dilluns que les operacions d'Israel al sud de Gaza són "excessives" i posen en risc la situació humanitària de milions de palestins, i ha demanat que els Estats Units (EUA) imposin un embargament d'armes per reduir el nombre de morts en assenyalar que cal "fer més que simplement expressar preocupació".

En unes declaracions a Brussel·les, on participa en una reunió de ministres de Cooperació que comptarà amb la intervenció del comissionat general de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins (UNRWA), Philippe Lazzarini, el cap de la diplomàcia europea ha posat el focus sobre la situació a Rafah, escenari de les últimes operacions militars d'Israel que posen en escac els subministraments a la Franja.

"La meva pregunta és: a part de paraules, què creiem que hem de fer? A la UE pensem que el registre de morts és massa alt, hi ha cap possibilitat de reduir-lo? La UE no hi envia armes, d'altres ho fan. I si penses que el recompte és molt alt, potser pots fer alguna cosa per reduir-lo", ha assegurat, en referència a les preocupacions expressades per Washington.

L'alt representant ha insistit que cal continuar mantenint la pressió contra Israel perquè cessi en les operacions al sud de la Franja, que segons ha avisat també han generat tensió amb Egipte. En aquest sentit, ha advertit que els palestins no poden sortir de la zona de Rafah. "Estan tancats, estan sent bombardats sense la possibilitat d'escapar", ha assenyalat.