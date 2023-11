Borrell mostra la seva "consternació" per "l'elevat nombre de víctimes" en el bombardeig d'Israel a Jabalia, Gaza

Ressalta que "la protecció dels civils no és només una obligació moral, sinó també legal"



MADRID, 1 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, ha mostrat aquest dimecres la seva "consternació" per "l'elevat nombre de víctimes" pel bombardeig executat dimarts per l'exèrcit d'Israel contra el campament de refugiats de Jabalia, el més gran a la Franja de Gaza.

"Prenent com a punt de partida la clara posició del Consell de la UE sobre el fet que Israel té dret a defensar-se en línia amb el Dret Humanitari i garantint la protecció de tots els civils, estic consternat per l'elevat nombre de víctimes del bombardeig d'Israel contra el campament de refugiats de Jabalia", ha dit.

Així, ha recordat en un missatge en el seu compte a la xarxa social X, que el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, "va recordar que el Dret Internacional Humanitari no es pot aplicar de manera selectiva, inclosos els principis de distinció, proporcionalitat i precaució".

"El dret a l'autodefensa sempre ha d'estar equilibrat per l'obligació d'evitar causar morts entre els civils, en la mesura del possible", ha manifestat, al mateix temps que ha incidit que "les lleis de la guerra i la humanitat sempre són aplicables, també quant a l'ajuda humanitària".

Per això, ha destacat que "davant la tragèdia a Gaza, la UE ha estat demanant des de la setmana passada la creació de corredors humanitaris i pauses per a necessitats humanitàries". "Amb cada dia que passa, davant l'empitjorament de la situació, és més urgent que mai. La seguretat i la protecció dels civils no és només una obligació moral, sinó també legal", ha postil·lat.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van ressaltar després del bombardeig a Jabalia (nord) que s'havia saldat amb la mort de "prop de 50 terroristes", entre els quals el comandant del Batalló Central Jabalia de Hamas, Ibrahim Biari, "un dels líders" dels atacs del 7 d'octubre.

Després d'això, Jonathan Conricus, un dels portaveus de l'exèrcit, va confirmar les informacions sobre víctimes civils en l'atac, que va tenir com a objectiu declarat una instal·lació subterrània en la qual suposadament hi havia Biari i que va provocar una enorme devastació al campament de refugiats, sense que de moment hi hagi una xifra exacta de morts i ferits.

Les autoritats de Gaza, controlades per Hamas, han denunciat "centenars" de víctimes en l'atac, que han descrit com "una de les massacres més grans per part de l'ocupació", mentre que la cadena de televisió de Qatar Al-Jazeera ha detallat que entre els morts hi ha 19 familiars d'un dels seus treballadors.

Els atacs executats el 7 d'octubre per Hamas es van saldar amb prop de 1.400 morts i més de 230 segrestats, mentre que les autoritats de la Franja de Gaza, controlada pel grup islamista, han denunciat la mort de prop de 8.800 persones en bombardejos d'Israel, xifra a la qual se sumen més de 110 morts en operacions de les forces de seguretat i atacs de colons a Cisjordània.