Borrell insta "tothom" a evitar que la situació a Pròxim Orient "exploti"

Demana una resposta "comuna" dins la UE a les investigacions de la UNRWA

BRUSSEL·LES, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alt representant de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha afirmat arran dels atacs aquest divendres dels Estats Units contra l'Iraq i Síria que "tothom" hauria d'evitar que la situació "exploti" a Pròxim Orient, i ha advertit dels diferents focus de tensió sorgits durant els últims mesos.

Borrell, abans de la reunió informal de ministres d'Exteriors dels Vint-i-set, ha avisat que la situació a la regió és "una caldera que pot explotar", en un missatge que ha estès també, tot i que sense esmentar-los, als Estats Units, hores després dels primers atacs de represàlia a l'atemptat a Jordània contra tropes nord-americanes.

El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha incidit en unes declaracions als mitjans en què els bombardejos de les últimes hores són "la resposta" a una sèrie "d'atacs terroristes" que Espanya condemna "fermament".

La ministra de Bèlgica, Hadja Lahbib, el país de la qual exerceix la presidència de torn del Consell de la UE, ha compartit la "preocupació" de Borrell sobre una possible escalada i ha apel·lat a la "contenció" i el diàleg, confiada que, per part del bloc comunitari, hi pugui haver una "veu comuna" en relació amb Pròxim Orient.

Per la seva banda, el ministre d'Exteriors polonès, Radoslaw Sikorski, creu que la situació creada després dels atacs nord-americans és "l'assumpte més urgent" que hi ha ara mateix sobre la taula, si bé n'ha responsabilitzat directament els moviments aliats de l'Iran: "Fa anys que juguen amb foc i ara s'han cremat".

ESCALADA A GAZA

Borrell també ha al·ludit en aquest àmbit a la situació al mar Roig, defensant la missió que intenten ara concretar els països de la UE i que confia a desplegar a finals de mes --"no podem deixar que siguin uns altres els que resolguin el problema"--. Serà, com ha recordat, una "missió de protecció" a vaixells, no d'atac contra objectius a terra.

Sobre la situació a la Franja de Gaza, Borrell ha advertit de la situació "molt complicada" que es viu a la zona sud d'aquest enclavament palestí, ara que les forces israelianes han intensificat els bombardejos i amenacen fins i tot la població desplaçada a Rafah. "Diuen que estan en zones segures, però en realitat el que veiem és que els bombardejos afecten la població civil", ha assenyalat.

Albares ha reclamat "un alto el foc permanent i immediat", ja que "aquesta espiral de violència ha d'acabar". "Una cop les armes callin", ha afegit, seria moment de celebrar una conferència de pau per poder avançar cap a la creació d'un Estat palestí, ja que "serà el que porti definitivament la pau i la seguretat" a la zona.

Espanya ha evitat congelar els fons a l'agència de l'ONU per als refugiats palestins (UNRWA), una organització que Albares considera "indispensable" per la seva ajuda a la població local, "molt més en aquests moments".

De fet, Albares s'ha reunit després amb el comissari europeu de Veïnatge i Ampliació, Oliver Varhelyi, per sol·licitar en nom d'Espanya que "la UE mantingui la relació i el finançament a UNRWA, un "organisme indispensable per al suport al poble palestí i l'estabilitat" a Pròxim Orient.

El ministre espanyol, no obstant això, ha apuntat que el Govern central segueix "amb el màxim interès" els resultats de la investigació interna oberta per les Nacions Unides per aclarir la possible implicació de treballadors de la UNRWA en els atemptats de Hamas del 7 d'octubre.

Aquesta investigació ha provocat diferents reaccions per part dels Estats membre de la UE, ja que mentre alguns països com Espanya o Bèlgica han decidit mantenir els fons, altres els han congelat. Borrell ha reclamat "una posició comuna", ja que "tenir diferents posicions a un problema crític no és bo des del punt de vista europeu".

RELACIONS AMB ÀFRICA

La trobada, de caràcter informal, també inclou entre els punts a debatre la posició de la UE en relació amb Àfrica. Borrell ha cridat a "repensar" polítiques i a "comprendre que l'estabilitat d'Àfrica és part de la nostra seguretat", i "no només" pel que pugui passar al Sahel.

Albares ha subratllat que el Sahel és "una zona prioritària" per a Espanya, per la qual cosa espera que la UE continuï mantenint "una presència important" en aquesta zona, donant suport a "països democràtics" i a blocs com la Comunitat Econòmica d'Estats de l'Àfrica Occidental (CEDEAO).

Sobre Ucraïna, un altre dels punts de la trobada, l'exministre espanyol ha considerat una "molt bona notícia" l'acord per proporcionar 50.000 milions d'euros a Ucraïna que van segellar aquesta mateixa setmana els caps d'Estat i de Govern, però ha advertit que es tracta d'una assistència civil i encara queda per concretar la militar.