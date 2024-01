Borrell demana a la UE enfocar-se en la solució dels dos estats malgrat el rebuig d'Israel

BRUSSEL·LES, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alt representant de la Unió Europa per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamat aquest dilluns que els vint-i-set s'enfoquin en la solució dels dos estats com l'única sortida possible a la guerra de Gaza, malgrat el rebuig d'Israel a implantar aquest marc que defensa la comunitat internacional.

El cap de la diplomàcia europea presentarà als ministres d'Exteriors de la UE un "enfocament integral" sobre la crisi al Pròxim Orient que inclou una conferència internacional per rellançar la solució del dos estats. "Crec que hem de parar de parlar del procés de pau i començar a parlar més concretament del procés de dos estats", ha defensat abans de la reunió.

"La pau pot ser de moltes maneres, parlarem del que volem fer que és construir dos estats. La manera en què l'anomenem és important", ha aprofundit, respecte al pla basat en la coexistència de dos estats, palestí i israelià, i la normalització de les relacions entre Israel i els països de la regió, que va avançar el portal 'Euractiv'.

Hamas és un obstacle a la solució "però no és l'únic", ha reconegut Borrell, que s'ha referit als recels d'Israel en insistir que les Nacions Unides defensen la creació de l'Estat de Palestina en les seves resolucions. "No hi estan d'acord, però n'hem de parlar i veurem quines altres solucions tenen al cap: obligar a sortir tots els palestins, matar-los tots?", ha respost.

Així, ha criticat que la manera en què Israel està combatent Hamas a la Franja està "sembrant l'odi" per a les pròximes generacions. "La pau i l'estabilitat no només es poden construir amb mitjans militars", ha advertit.

El plat fort de la jornada és la ronda de contactes, per separat, que mantindran els vint-i-set amb els ministres d'Exteriors d'Israel, Palestina, Egipte, Jordània i l'Aràbia Saudita, tots cinc actors clau per a una resolució del conflicte a Gaza, quan se sobrepassen els tres mesos d'ofensiva israeliana i les 24.000 víctimes a la Franja.