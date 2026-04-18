Borrell defensa que la UE s'armi més i de manera coordinada: "Ens hem desarmat"

Kike Rincón - Europa Press
Defensa reformar la unanimitat a la UE i que hi hagi "una Unió dins de la Unió"
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El president del Cidob i ex alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha defensat aquest dissabte que la UE s'armi més i de manera més coordinada i comunitarizada: "Hem d'armar-nos més perquè ens hem desarmat".
Durant la seva intervenció en la Global Progressive Mobilisation (GPM) a Fira de Barcelona Gran Via, a L'Hospitalet de Llobregat, ha dit que s'hauria de considerar la defensa com "un bé públic com l'és l'educació o la sanitat".
"ÉREM FELIÇOS" COM A PROTECTORAT
Ha afirmat que durant molts anys la defensa es veia innecessària i no prioritària, perquè Europa estava sota el paraigua protector dels Estats Units i l'OTAN: "Érem feliços sent això, un protectorat militar. Ho seguim sent. Ara, però, el paraigua protector pot ser que no s'obri quan plogui".
Borrell ha reclamat que la UE comenci a pensar en un propi paraigua de defensa, amb les seves pròpies capacitats, i ha afegit que parlar de l'Europa de la defensa és "una mica més que la suma de les defenses dels Estats membres".
DOS TIPUS DE PAÏSOS
Per a ell hi ha dues categories de països: els "serfs feliços" que creuen que la defensa s'ha d'articular en el si de l'OTAN i els que, com Espanya, pensen que no poden ser realment independents sense capacitats militars pròpies, compartides en el marc de la Unió.
També ha defensat la postura del Govern espanyol de "dir a Trump que no cal gastar el 5%" en defensa, ja que és una variable arbitrària, i ha afegit que el que Espanya ha de fer és complir els seus compromisos amb l'OTAN, mesurant-ho a través de l'output' i no de l'input', ha afegit.
Borrell també s'ha mostrat partidari de reformar els processos de presa de decisió de la UE per unanimitat, i ha celebrat que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, hagi descobert "que això de la unanimitat era molt dolent, perquè era molt difícil d'aplicar".
"El problema és que per deixar la unanimitat cal la unanimitat", segons Borrell, que ha assegurat que la UE es va crear per fer la pau entre els europeus, però no es va dissenyar per al món actual, per afrontar agressions militars, a Ucraïna i a l'Orient Mitjà.
Ha dit que la UE s'ha d'adaptar a aquesta situació també, i per això s'ha de començar a treballar en aquesta Europa de la defensa, en "una Unió dins de la Unió, on no estarien tots, no haurien d'estar tots, i els que estiguessin acceptessin renunciar al principi de la unanimitat".