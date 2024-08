Borrell critica que Madur demani ajuda al Suprem veneçolà sense publicar les actes: "El súmmum del sarcasme"

Advoca per mantenir l'exigència de verificació de resultats i diu que la UE esperarà a la sentència del Suprem



SANTANDER, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Alt Representant de la Unió Europa per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha criticat aquest dilluns que el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, hagi acudit al Tribunal Suprem veneçolà perquè "li defensi" després d'haver-se proclamat guanyador sense publicar les actes de les eleccions presidencials sobre les quals la comunitat internacional ha emès sospites de frau. "El súmmum del sarcasme", ha resumit.

"Maduro ha recorregut al Tribunal, ha apel·lat als tribunals perquè li defensin, que és el súmmum del sarcasme, i estem pendents que el Tribunal Suprem de Veneçuela emeti la sentència", ha explicat l'Alt Representant.

D'aquesta forma s'ha pronunciat el dirigent socialista en roda de premsa durant la inauguració de la XXIII edició del curs 'Quo Vadis Europa?', que ell mateix dirigeix en la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

En aquest sentit, ha afirmat no saber "què va a emetre com a sentència" l'òrgan judicial veneçolà ja que "la seva funció no és explicar els resultats electorals". Aquesta tasca, segons ha recordat, li correspon al Consell Nacional Electoral (CNE) de Veneçuela --controlat pel Govern chavista--, per la qual cosa, al seu judici, "Maduro no necessita anar als tribunals" i sí publicar les actes electorals perquè la comunitat internacional pugui procedir a la seva "verificació".

Al seu judici, l'actitiud del president veneçolà suscita dubtes ja que "insisteix a dir que ha guanyat i no vol entendre que, per a la comunitat internacional, sense verificació no hi ha assumpció de resultats". "Imaginin-se que aquí a Espanya l'autoritat electoral publiqués resultats parcials i no els justifiqués, què pensaríem?", s'ha preguntat.

D'aquesta manera, ha dit esperar que la comunitat internacional mantingui la seva "exigència de verificació de resultats" ja que l'oposició veneçolana liderada per Edmundo González i María Corina Machado ha publicat uns resultats "radicalment diferents dels quals pregona Maduro" reunint "més del 80 per cent de les actes de les taules electorals".

LA REPRESSIÓ S'ACCENTUA

En aquest context, ha ratllat la situació a Veneçuela de "dramàtica" i s'ha mostrat expectant "a veure què passa en els propers dies" perquè "la repressió" del Govern chavista "s'accentua" i "ja hi ha més de 2.000 persones detingudes".

Així mateix, ha asseverat que la posició de la Unió Europea respecte al conflicte és la de mantenir l'exigència que Maduro publiqui els resultats mentre "hi ha una negociació en curs" i "a l'espera" de la sentència que emeti el Tribunal Suprem del país del Carib. "Veneçuela pot entrar en una greu crisi, estem tots intentant evitar que això no ocorri", ha afegit Borrell.

Sobre la proposta de "algun país llatinoamericà" de repetir eleccions i compartir el poder entre Govern i oposició, ha dit que no sap "com es fa això" i ha insistit que "no es farà res segurament fins que el Tribunal Suprem no parli".