Borrell considera que Sinwar "era un obstacle" per l'"urgentment necessari" alto-el-foc

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, ha reaccionat a la mort per part de l'Exèrcit israelià del líder del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), Yahya Sinwar, en considerar que "era un obstacle" per l'"urgentment necessari" alto-el-foc entre Israel i el grup palestí.

"Sinwar va ser un terrorista, inclòs en la llista de la UE, responsable de l'atroç atac del 7 d'octubre. Ha estat un obstacle per l'urgentment necessari alto-el-foc i l'alliberament incondicional de tots els ostatges. Ha de posar-se fi a la violència, alliberar als ostatges i detenir el patiment dels palestins", ha declarat a través d'un comunicat publicat al seu perfil de la xarxa social X.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha declarat que la mort de Sinwar "afebleix significativament" al grup. "De fet, era el líder de l'organització terrorista Hamas. Bàsicament va ser el cervell darrere del 7 d'octubre, amb les morts, les massacres, les violacions i els segrestos", ha indicat en una roda de premsa a Brussel·les.

L'Exèrcit d'Israel ha matat aquest dijous a Sinwar, considerat com el cervell de l'ofensiva del 7 d'octubre, en una atac a la ciutat de Rafah, acabant així amb el líder que es va convertir en el cap de Hamas després de la defunció d'Ismail Haniye el passat mes de juliol en un atac a Teheran.