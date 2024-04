Borrell assegura al primer ministre palestí que la UE seguirà "alleujant la catàstrofe humanitària" a Gaza

MADRID, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, ha conversat aquest dimecres amb el primer ministre palestí, Mohammad Mustafa, sobre la "catàstrofe humanitària" a la Franja de Gaza i sobre la recent onada de violència per part de colons israelians a Cisjordània.

"He parlat avui amb el primer ministre palestí Mustafa sobre la situació a Palestina i a la regió. Li he assegurat el suport continuat de la UE per pal·liar la catàstrofe humanitària a Gaza, reformar i enfortir l'Autoritat Palestina i exigir responsabilitats als colons violents", ha publicat Borrell en el seu compte de la xarxa social X, abans Twitter.

Durant la mateixa jornada, el cap de la diplomàcia europea ha expressat la seva solidaritat al ministre d'Exteriors jordà, Ayman Safad, per la cruïlla en la qual es troba el país davant les "múltiples crisis" regionals i per la violació del seu espai aeri durant l'atac iranià contra territori israelià.

En aquest sentit, tots dos han mostrat la seva preocupació per la nova escalada que suposa l'atac iranià, i han tornat a demanar moderació a ambdues parts per "no eclipsar la crisi a Gaza".

"És necessari un alto-el-foc immediat i durador, així com l'alliberament dels ostatges. La població de Gaza necessita ajuda urgent: l'accés segur i sense traves de l'ajuda humanitària segueix sent fonamental", ha expressat Borrell, que ha tornat a demanar un finançament adequat per a l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins (UNRWA) i el seu "indispensable" i "insubstituïble" paper.