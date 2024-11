Borrell arriba a Kíiv en la seva última visita com a màxim responsable diplomàtic de la Unió Europea

MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, ha arribat aquest dissabte a Kíiv en la que serà la seva cinquena visita des del començament de la invasió russa del país, al febrer del 2022, i l'última com a cap diplomàtic de la UE abans que l'ex primera ministra estoniana, Kaja Kallas, el succeeixi en el càrrec.

"El suport de la Unió Europea a Ucraïna ha estat una prioritat personal durant el meu mandat i seguirà a d'alt de tot de l'agenda europea", ha fet saber Borrell en un missatge publicat a X.

El mandat de Borrell conclourà previsiblement a fianl de mes si el nou executiu de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, supera l'examen de l'Eurocambra a temps per assumir les seves funcions l'1 de desembre.

Kallas succeirà Borrell, si tot surt com espera Von der Leyen, en la culminació d'un gest cap a la família liberal del Parlament Europeu, que a excepció del Charles Michel com a president del Consell no havia ostentat cap 'top job' des de feia dues dècades.