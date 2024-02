Borrell arriba a Kíiv per confirmar el suport militar a llarg termini de la UE a Ucraïna

MADRID, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Alt Representant per a Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha arribat aquest dimarts a la capital ucraïnesa, Kíiv, per confirmar el suport militar a llarg termini del bloc comunitari, en un context en el qual Ucraïna espera l'aprovació de nous fons per part del seu principal proveïdor d'ajuda, els Estats Units.

L'assessor especial de Borrell, el diplomàtic Zaiki Laidi, ha confirmat l'arribada a Kíiv, mitjançant una fotografia compartida al seu perfil de la xarxa social 'X', anteriorment coneguda com a Twitter. A més, el diputat ucraïnès Oleksiy Goncharenko ha confirmat l'arribada del cap de la diplomàcia europea i ha assenyalat que ha tingut l'"oportunitat de parlar amb ell al tren". "És un veritable amic d'Ucraïna", ha agregat.

Borrell, en la vigília, es va reunir amb el ministre d'Exteriors polonès, Radoslaw Sikorski, on va comunicar el seu viatge a Ucraïna per transmetre que la UE ha de donar-li suport "amb tot el que necessiti". "No és una qüestió de temps sinó de quantitat i qualitat en el subministrament. Cal fer més i més ràpid perquè Ucraïna ha de prevaler", va assegurar.

Borrell ha explicat que tractarà amb les autoritats ucraïneses els compromisos de seguretat futurs de la UE amb el país, envaït des de fa més de 23 mesos per l'Exèrcit rus. Així les coses, l'Alt Representant espera que els Vint-i-set aconsegueixin a principis de març un acord sobre la seva proposta de dedicar 5.000 milions cada any en suport militar a Ucraïna, en el marc del Mecanisme Europeu per la Pau.