Borràs (APDCAT) atribueix a la conscienciació l'augment de les denúncies per protecció de dades

El 2024 es van rebre un 44% de denúncies més que l'any anterior

La directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), Meritxell Borràs, creu que l'augment de les denúncies que ha rebut l'organisme respon al fet que hi ha més conscienciació sobre el control de les dades personals.

"Crec que hi ha més conscienciació sobre com de rellevant és que cadascú tingui el control de les seves dades personals, que les coses es facin ben fetes i, per tant, podríem dir que la sensibilització de la ciutadania, de la qual cosa també ens ocupem nosaltres, cada vegada és més alta", ha dit en una entrevista d'Europa Press.

L'APDCAT va rebre el 2024 un 44% més de denúncies que l'any anterior; i respecte a les sancions imposades, el 36% són referents a la vulneració del principi de confidencialitat, el 21% pel tractament de dades de manera il·lícita, un altre 21% per no aplicar-se el principi de minimització (es donen més vots que els estrictament necessaris), el 12% relacionades amb la seguretat de la informació i un 10% amb el principi de transparència, ha detallat Borràs.

Davant de la vulneració del reglament europeu en matèria de protecció de dades per part d'entitats privades, les sancions administratives contemplen sancions de fins a vint milions d'euros o el 4% del volum de negoci en els casos més greus, atenent al criteri de proporcionalitat.

FORMACIÓ A DELEGATS

Amb l'objectiu de reforçar la capacitat de l'administració, l'APDCAT juntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), ha engegat un programa de formació especialitzada a les persones delegades de protecció de dades dels departaments de la Generalitat i personal tècnic dels ens locals que ha començat aquest gener la seva cinquena edició.

El delegat de protecció de dades ha de vetllar pel compliment del Reglament General de Protecció de Dades a l'administració o a les empreses obligades a tenir aquesta posició a la seva plantilla: "Exerceix un paper clau", ha valorat Borràs.

La formació cobreix els coneixements jurídics necessaris per complir la funció del delegat, a més de la formació tecnològica, cada vegada més important davant dels canvis en l'ecosistema digital de les administracions i també els aspectes necessaris de relació i implicació de l'organització en el compliment de la norma.

1.800 DELEGATS

Actualment hi ha prop de 1.800 delegats de protecció de dades a les entitats que depenen de l'APDCAT.

"En molts casos, el delegat de protecció de dades es pot trobar que els seus interlocutors el veuen més com un problema que com una solució", ha explicat Borràs, motiu pel qual han creat un sistema específic per abordar aquesta qüestió.