Boris Johnson fitxa com a columnista setmanal del 'Daily Mail'

MADRID, 16 juny (EUROPA PRESS) -

L'ex-primer ministre britànic Boris Johnson tindrà una columna setmanal cada dissabte en el tabloide 'Daily Mail', que l'ha qualificat com "un dels escriptors més enginyosos i originals de la indústria".

"Estem encantats d'anunciar Boris Johnson com el nostre nou columnista", ha anunciat la publicació a través de les seves xarxes socials, tot acompanyant la notícia amb el vídeo d'un Boris Johnson que ha avançat que escriurà "del que vulgui" i "sobre el que pensa del món".

L'antic inquilí del 10 de Downing Street ha tingut una setmana atrafegada després que dilluns va deixar formalment l'escó com a diputat de la Cambra dels Comuns, coincidint a més amb una enquesta el mateix dia en la qual un 56 per cent diu que no desitjaria que tornés a ocupar l'escó.

A més a més, la comissió parlamentària que investiga el Partygate, les festes organitzades durant la crisi de la pandèmia a Downing Street, va concloure dijous que Johnson va mentir diverses vegades deliberadament a la cambra.