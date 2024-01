Boris Johnson afirma que "el que el món necessita" és que Trump torni a la Casa Blanca

MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

L'ex-primer ministre britànic Boris Johnson ha expressat el seu suport a l'elecció de Donald Trump com a president dels Estats Units perquè és "just el que el món necessita".

Johnson ha publicat un article en el diari 'The Daily Mail' en el qual sosté el suport de Trump a Ucraïna en la seva guerra contra Rússia "podria ser una gran victòria per al món" malgrat la tebiesa que ha mostrat el dirigent del Partit Republicà en aquesta qüestió.

"Senzillament no puc creure que Trump abandoni els ucraïnesos. Al contrari, sabent que no hi ha possibilitat d'arribar a un acord amb (Vladímir) Putin, com ell (Trump) ja sap segurament, crec que hi ha una bona oportunitat perquè s'hi impliqui i finalitzi el que va començar donant-los el que necessiten per guanyar", ha argumentat.

"Si això passa, llavors existeixen totes les opcions perquè Occident sigui més forta amb Trump i que el món sigui més estable", ha ressaltat.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, llançava aquest divendres una invitació a Trump per visitar Kíiv. "Si pots parar aquesta guerra 24 hores crec que n'hi hauria prou per venir a Kíiv i aquí seré qualsevol dia", ha declarat Zelenski en una entrevista televisiva en referència a la declaració de Trump sobre la seva capacitat de posar fi a la guerra "en 24 hores".

L'article d'opinió de Johnson també ressalta la por de la "progressia global" a la tornada de Trump a la Casa Blanca. "En els còctels de Davos m'han dit que la progressia global està tremolant tant que es pot sentir la dringadissa del gel a les seves (begudes) negroni", ha assegurat.

El món "necessita ara un líder nord-americà disposat a fer ús de la força i que sigui impredictible perquè serveixi de dissuasió per als enemics d'Occident", ha expressat en la seva columna setmanal, per la qual rep un milió de lliures anuals.