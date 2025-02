Boric qualifica d'"indignant" l'apagada a Xile i apunta contra les empreses "responsables"

MADRID, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Xile, Gabriel Boric, ha qualificat aquest dimarts a la nit d'"indignant" l'apagada massiva que ha sofert el país llatinoamericà, que ha afectat pràcticament a la totalitat de la població obligant al Govern a decretar l'estat d'excepció, i ha apuntat contra les empreses "responsables".

"Això és indignant, perquè no és possible que la vida quotidiana de milions de xilens i xilenes es vegi alterada d'aquesta forma per empreses que no fan bé el seu treball. Anem a reposar el servei al més aviat possible, ja vostès han vist que s'ha tornat la llum en diferents comunes, però això encara segueix sent inestable", ha declarat durant un missatge a la nació.

El mandatari ha explicat que dels vuit milions de llars que van estar sense subministrament elèctric, 4,15 milions han anat recuperant gradualment la llum. "La reposició que s'ha anat donant parcialment és una bona notícia, però cal ser molt clars en què l'ocorregut avui ens indigna", ha manifestat.