Bombes antibúnquer i míssils Tomahawk: les armes utilitzades per Trump contra l'Iran

MADRID 22 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha complert la seva amenaça sobre l'Iran amb un bombardeig múltiple sobre instal·lacions nuclears en el qual les forces armades nord-americanes han recorregut a míssils Tomahawak i a bombes antibúnquer, peces clau de l'arsenal nord-americà.

Israel ja va llançar el passat 13 de juny una onada d'atacs centrada en objectius militars i de la indústria nuclear, però la particular construcció d'aquesta mena d'infraestructures feia impossible que les forces israelianes per si soles poguessin aconseguir instal·lacions subterrànies clau.

Els Estats Units, no obstant això, disposen de bombes com la 'Massive Ordnance Penetrator' (MOP GBU-57), utilitzada en els atacs d'aquest diumenge i amb capacitat per perforar fins i tot muntanyes. Pot penetrar més de 60 metres abans d'explotar.

El gran pes d'aquesta bomba, superior a tretze tones, fa que només sigui suportable pels bombarders B-2, als quals les forces nord-americanes finalment han recorregut per intentar provocar danys en diverses instal·lacions.

D'altra banda, els Estats Units també haurien disparat uns 30 míssils de creuer d'atac terrestre (TLAM) BGM-109, de la família dels Tomahawk, segons les fonts consultades per mitjans com 'The New York Times', CNN o NBC News. Per a aquests projectils, els Estats Units van utilitzar submarins de la Marina desplegats a la regió.

Aquests míssils, amb capacitat per portar fins i tot caps nuclears, tenen un abast màxim de 1.600 quilòmetres.