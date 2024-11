Un bombardeig israelià deixa almenys onze morts en una escola amb desplaçats a Gaza

MADRID 26 nov. (EUROPA PRESS) -

Almenys onze persones han mort i unes 30 han resultat ferides per un bombardeig llançat aquest dimarts per les Forces de Defensa d'Israel sobre una escola de la capital de la Franja de Gaza que acollia civils desplaçats per l'actual conflicte, informen fonts locals.

L'atac ha tingut lloc al barri d'Al-Zeitun, a la zona sud de la ciutat de Gaza, segons les fonts consultades per l'agència de notícies WAFA i per Filastin, un portal vinculat al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

El Ministeri de Sanitat gazià té registrats uns 44.250 morts des de l'inici de l'ofensiva militar israeliana sobre la Franja fa més d'un any, arran dels atemptats perpetrats el 7 d'octubre del 2023. Així mateix, més de 104.000 persones han resultat ferides en aquest temps.