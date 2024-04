Boluarte diu que els Rolex de la investigació van ser "un préstec" i admet que no els hauria d'haver acceptat

La presidenta crida els fiscals del cas a ser prudents i demana que cessin les "filtracions indegudes" per poder "passar pàgina"

MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha declarat aquest divendres que els rellotges Rolex i les joies pels quals està sent investigada van ser "un préstec" del seu "amic", el governador d'Ayacucho, Wilfredo Oscorima, i ha reconegut que "va ser una equivocació" acceptar aquests articles i que ja han estat retornats.

"Sé que estan esperant saber la veritat sobre els rellotges i les joies després de tantes notícies tendencioses. La veritat és només una, he de reconèixer que va ser una equivocació haver acceptat en qualitat de préstec aquests rellotges del meu amic Wilfredo Oscorima, el meu germà. L'ànim de voler representar bé el meu país em van portar a acceptar aquest préstec, però ja l'he tornat", ha assegurat Boluarte des del Palau de Govern, després de cinc hores de compareixença davant la Fiscalia del país.

En aquest sentit, la presidenta ha afegit que, "com que aquests rellotges no són de (la seva) propietat no estava obligada a declarar-los en (la seva) declaració de béns i rendes" i ha reiterat que tot el que s'ha dit sobre els esmentats rellotges i joies "és fals".

Així mateix, Boluarte ha justificat la tardança de les seves explicacions al·legant que el seu advocat, Mateo Castañeda, li va recomanar "respondre i declarar" primer "davant l'autoritat competent" i després "adreçar-se al país". "I això és el que estic fent i això és tot pel que fa als rellotges i les joies", ha sentenciat.

BOLUARTE DEMANA PRUDÈNCIA I CRIDA A "PASSAR PÀGINA"

D'altra banda, la mandatària peruana ha apel·lat als fiscals del cas per demanar-los "que siguin més prudents quan qualifiquin les denúncies" i que "no es converteixin en taules de part d'alguna premsa tendenciosa".

"També els demano que cessin les filtracions indegudes en tots els casos, no tan sols en el meu, en tots els casos per com poden afectar els humils ciutadans i els demano a tots que passem aquesta pàgina per ocupar-nos del que realment importa que és l'Agenda Nacional", ha afegit.

La presidenta també ha volgut "agrair el Congrés de la República per la seva responsabilitat patriòtica en haver atorgat al Consell de Ministres un vot de confiança i per haver denegat dues mocions absurdes de vacant".

"Prou de continuar operant amb mans negres en contra del país, amb aquestes faules i cortines de fum que no beneficien a ningú i només fan mal a la pàtria i a la seva imatge internacional", ha conclòs Boluarte, defensant que el seu govern és "de fets i no d'esperances falses".

Boluarte està sent investigada per un delicte de presumpte enriquiment il·lícit en greuge de l'Estat per la possessió de diversos rellotges de luxe que ha lluït en diverses intervencions. La policia i la Fiscalia van escorcollar el cap de setmana el Palau de Govern i la residència personal de la mandatària.

Els rellotges i joies no apareixen en les declaracions jurades i suposen un important increment patrimonial no justificat, segons la investigació, motiu pel qual l'oposició liderada pel partit Perú Lliure --esquerra-- ha presentat una moció de vacant per incapacitat moral contra Boluarte.

"INVESTIGAR AMB RIGUROSITAT"

Després de la compareixença de Boluarte, congressistes de diferents formacions s'han pronunciat per exigir una investigació precisa i imparcial per part de la Fiscalia.

El 'cas Rolex' "confirma la necessitat de poder investigar amb rigurositat i objectivitat aquestes situacions" des del Ministeri Públic, ha assenyalat el parlamentari de Renovació Popular Alejandro Muñante, que ha reiterat la seva crida a la Fiscalia perquè "corrobori o desmenteixi" les declaracions de la cap d'Estat.

"Exhortem la Fiscalia, que està duent a terme les investigacions, perquè pugui desenvolupar realment una feina prolixa, objectiva, sense cap tipus d'influència política. Per aquesta raó diem sempre que cal esperar i ser prudents per prendre decisions a nivell polític", ha afegit, i així ho ha recollit l'agència Andina.

Així mateix, el diputat Jaime Quito de Perú Lliure ha criticat que "aquí hi ha hagut tota una construcció d'una història paral·lela" i que Boluarte ha "culpat l'advocat per poder construir aquesta veritat", advertint que aquesta versió "anirà anar caient a trossos perquè no tindrà cap suport".

En aquest sentit, Quito també ha criticat "que al Congrés no s'estigui prenent seriosament aquesta situació perquè aquí hi ha mentides".

Finalment, Ruth Luque, de Canvi Democràtic-Junts pel Perú (CD-JP), ha coincidit a qualificar les afirmacions de Boluarte com una "mentida per eludir la seva responsabilitat en un fet que fa moltíssim temps podria haver aclarit, però que avui sembla una possible coartada".

"Si ella volia ser honesta davant del país ho podria haver clarificat des del primer moment i no ho va fer. El que sembla més aviat és que hi ha hagut un conjunt de certes coordinacions, no ho sé, però segurament les investigacions ho podran aclarir", ha retret Luque.