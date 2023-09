Bolsonaro se sotmetrà a dues cirurgies més relacionades amb l'apunyalament que va patir el 2018

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Brasil Jair Bolsonaro se sotmetrà dilluns vinent a tres cirurgies, dues de les quals relacionades amb l'apunyalament que va patir el 2018 durant la campanya de les eleccions presidencials.

D'acord amb Fabio Wajngarten, home de confiança de Bolsonaro, l'exmandatari serà ingressat diumenge en un hospital privat de Sao Paulo i l'endemà ingressarà a la sala d'operacions, segons recull el portal 'G1'.

Bolsonaro se sotmetrà a una cirurgia a la part superior de l'estómac per corregir una hèrnia de hiat i també serà intervingut de les anses intestinals. A més a més, podria aprofitar per corregir-se una desviació d'envà nasal.

L'expresident brasiler ja va acudir fa més de dues setmanes al mateix hospital per sotmetre's a proves preoperatòries. Aquesta serà la quarta vegada que Bolsonaro passa per la sala d'operacions per l'apunyalament del 2018.