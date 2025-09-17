Bolsonaro passarà la nit ingressat a l'hospital després de ser traslladat d'urgència

MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident brasiler Jair Bolsonaro (2019-2023) ha estat traslladat aquest dimarts a un hospital de la capital del país, Brasília, i passarà la nit ingressat després de mostrar una baixada de pressió arterial i una crisi de singlot que li ha provocat vòmits, després que aquest cap de setmana se sotmetés a un procediment mèdic.
"Bolsonaro es va sentir malament, amb singlot sever, vòmits i pressió arterial baixa. Va acudir al (Hospital) DF Star acompanyat per guàrdies penitenciaris que custodiaven el seu domicili a Brasília, ja que es tractava d'una emergència. Demano oracions de tots perquè no sigui gens greu", ha informat un dels seus fills, Flávio, a través del seu perfil a la xarxa social X.
Poc després, ha afirmat que el personal sanitari li ha realitzat diverses proves a l'expresident i que passarà la nit hospitalitzat. "Està molt deshidratat, per la qual cosa ja li han posat una bossa de sèrum, no sé si li posaran una altra més. Li faran les proves rutinàries i, si Déu vol, tornarà a casa", ha explicat Flávio Bolsonaro en declaracions recollides per l'agència Brasil.