Bolsonaro, a l'UCI per una broncopneumònia

MADRID 13 març (EUROPA PRESS) -
L'expresident del Brasil Jair Bolsonaro ha estat ingressat a la unitat de cures intensives (UCI) d'un hospital de Brasília per una broncopneumònia bacteriana després de patir febre alta, sudoració i esgarrifances aquest dijous a la nit.
"Se li han fet proves d'imatge i anàlisi de laboratori que han confirmat una broncopneumònia bacteriana bilateral de probable origen per aspiració. Actualment està hospitalitzat a l'UCI, on rep tractament antibiòtic intravenós i suport clínic no invasiu", han indicat els metges en un comunicat recollit per mitjans brasilers.
L'expresident --que compleix una pena de presó de 27 anys per participar en l'intent de cop d'estat de finals del 2022-- ha estat traslladat aquest divendres a l'Hospital DF Star, a Brasília, en estar indisposat per vòmits i esgarrifances, segons ha informat el seu fill Flávio a través de les xarxes socials.
Un recent informe elaborat per la Policia Federal del Brasil conclou que Bolsonaro necessita seguiment mèdic continu pel seu delicat estat de salut, si bé s'ha constatat que podia romandre al complex penitenciari de Papuda on compleix condemna.
Aquesta avaluació ha estat ordenada pel jutge del Tribunal Suprem Alexandre de Moraes enmig dels intents de la defensa perquè l'exmandatari compleixi la condemna en presó domiciliària per raons humanitàries. Bolsonaro ha passat per nombroses intervencions quirúrgiques arran dels problemes abdominals, hèrnies i obstruccions intestinals derivades de l'apunyalament que va patir el 2018 quan era candidat presidencial.