Bolsonaro guanya la primera volta amb el 47% dels vots i disputarà contra Lula (45%) la segona volta

Leandro Chemalle / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El candidat ultradretà del Partit Liberal (PL) a la Presidència de Brasil i fill de l'expresident Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonario, ha guanyat la primera volta de les eleccions a Brasil amb un 47,17% dels sufragis i el seu rival i president sortint, Luiz Inácio Lula da Silva, ha quedat quatre punts per sota (45,00%).
Al no aconseguir cap dels aspirants la majoria absoluta necessària per ser triat de manera directa, se celebrarà una segona volta entre aquests dos candidats el proper 25 d'octubre per triar al futur president del Brasil.
Bolsonaro, amb més de 55 milions de vots, ha superat a Lula en al voltant de 2,5 milions de sufragis: el candidat del PL ha guanyat en els tres estats amb major xifra d'electors: Mines Gerais, Rio de Janeiro i Sao Paulo, guanyant aquests dos últims amb més del 50% dels vots (53,02% i 51,93%, respectivament).