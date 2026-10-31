Bolsonaro denuncia "persecució" en la seva primera aparició després de fugir i augura eleccions abans del 2030

Frederico Brasil / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 31 oct. (EUROPA PRESS) -
L'excandidat presidencial brasiler Flávio Bolsonaro ha defensat aquest divendres la seva sortida del Brasil cap als Estats Units, on roman des del dimarts passat, i ha assegurat que va abandonar el país després dels comicis per ser objecte de "persecució", defensant que la seva fugida "no és cap senyal de feblesa", en una retransmissió en directe de 20 minuts a les xarxes socials.
En aquesta aparició, la primera en públic des que va marxar, Bolsonaro ha tornat a qüestionar sense proves el resultat de les eleccions, ha plantejat la possibilitat de celebrar nous comicis abans del 2030 i ha pronosticat que el col·lapse de l'Executiu de Luiz Inácio Lula da Silva arribarà "molt abans del que molta gent imagina".
EL líder del Partit Liberal (PL) ha argumentat que va decidir marxar després de parlar-ho amb la seva esposa, Fernanda Bolsonaro, i sense implicar als seus aliats en els preparatius. Segons ha relatat, va prendre la decisió després de visitar al seu pare a Brasília, la capital, on agents de la Policia Federal li van comunicar la cancel·lació dels seus passaports per ordre del magistrat del Tribunal Suprem Alexandre de Moraes.
El senador ha acusat a aquest últim d'intentar intimidar-lo i ha afirmat que seguirà exercint el seu lideratge polític de dels Estats Units. "Des d'aquí continuaré tenint una veu activa", ha assenyalat, alhora que ha denunciat que el Brasil travessa un "règim d'excepció" i ha qüestionat les restriccions imposades al seu pare, al qual considera censurat i injustament tractat.
"VAIG PERDRE CONTRA EL SISTEMA, NO CONTRA LULA"
El fill de Jair Bolsonaro ha insistit que la seva marxa va ser una decisió meditada, presa després de "fer una anàlisi de l'escenari" postelectoral i comprendre "fins a on arribaria, i ràpid", la formació de Lula. "Puc ser qualsevol cosa menys ximple", ha ironitzat, abans d'etzibar que va perdre "contra el sistema" i no contra el seu adversari.
Malgrat la derrota, Flávio ha agraït els aproximadament 60 milions de vots obtinguts pel bolsonarisme i ha assegurat que aquest respatller li proporciona forces per tornar a competir per la Presidència. "No estic parlant del 2030, no, estic parlant d'abans", ha asseverat, en referència a la possibilitat de concórrer en unes noves eleccions presidencials.
En aquest sentit, ha reiterat les acusacions d'irregularitats contra el president del país, al qual acusa d'haver emprat recursos públics per obtenir la victòria, i ha anunciat la seva intenció de recórrer a la Justícia Electoral per abús de poder polític i econòmic.
Durant la seva intervenció, ha comparat les suposades irregularitats amb "gols amb la mà" que, al seu judici, no van ser anul·lats pel VAR electoral. També ha qüestionat la proclamació dels resultats per part del Tribunal Superior Electoral (TSE) i ha arribat a qualificar de "matemàticament impossible" el desenllaç de les eleccions, sense aportar proves.
Així les coses, l'excandidat dretà ha advertit que el país podria travessar una crisi econòmica que acabi provocant la sortida de Lula del poder. "Si ell fa el que va prometre, el Brasil farà fallida encara més ràpid", ha declarat.
Aquestes declaracions arriben després d'una carta --difosa 2 dies abans-- en la qual Bolsonaro va arribar a presentar-se com a "president electe" del Brasil, encara que posteriorment va rectificar.
El seu germà, l'exdiputat Eduardo Bolsonaro, també resideix als Estats Units, des d'on ha promogut iniciatives per impulsar sancions contra el Govern brasiler. Malgrat que no pesa sobre ell cap ordre de detenció, Flávio ha justificat la seva permanència als Estats Units al·legant que la seva sortida del país formaria part de l'objectiu final del "sistema" al qual diu enfrontar-se.