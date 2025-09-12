Bolsonaro, condemnat a més de 27 anys de presó per intent de cop d'Estat

MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -
La Sala Primera del Tribunal Suprem del Brasil ha decidit aquest dijous condemnar a l'expresident Jair Bolsonaro a 27 anys i 3 mesos de presó per intent de cop d'Estat, convertint-se així en la primera vegada en la història del país en què un excap d'Estat és castigat per aquest delicte.
Per quatre vots a favor i un en contra, el panell de l'alt tribunal ha considerat que Bolsonaro --que es troba sota arrest domiciliari amb una turmellera electrònica-- ha de ser condemnat pels delictes d'organització criminal armada, temptativa d'abolició violenta de l'Estat democràtic de dret, cop d'estat, dany qualificat per violència i amenaça greu, i deterioració del patrimoni.
El Suprem ha condemnat al seu torn a set acusats que també formen part de l'anomenat nucli central de la trama per perpetuar-se en el poder després de les eleccions presidencials del 2022, que van donar la victòria a Luiz Inácio Lula da Silva; entre ells estan l'exministre de Defensa Paulo Sergio Nogueira o l'extitular de Justícia Anderson Torres.