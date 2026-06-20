Paz declara 90 dies d'estat d'excepció a Bolívia per acabar amb els bloquejos nacionals

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El president introdueix la mesura només hores després de l'acord amb la Central Obrera i en vista del rebuig de sindicats de camperols
MADRID, 20 juny (EUROPA PRESS) -
El president de Bolívia, Rodrigo Paz, ha anunciat aquest dissabte la imposició durant 90 dies de l'estat d'excepció al país, una mesura extraordinària adoptada amb l'objectiu de "no seguir sent ostatges" de la severa crisi provocada pels bloquejos i mobilitzacions començats fa 50 dies i han paralitzat bona part de l'activitat nacional.
Paz, en un discurs davant de la nació, ha defensat la seva decisió com un acte per retornar "la llibertat" a la població enfront de "els qui utilitzen el conflicte polític per bloquejar carreteres i fer mal", en referència a les agrupacions de camperols que s'han distanciat de l'acord aconseguit només hores abans entre el Govern i la Central Obrera Boliviana (la COB i els 'cobistas'), principal sindicat del país.
La mesura capacita així a Policia i Exèrcit a, en paraules del president, "executar les accions necessàries per restablir el lliure trànsit, recuperar les carreteres i garantir la seguretat de la població". Paz ha comparegut envoltat del seu gabinet i esgrimit que no ha tingut més remei després de "esgotar totes les instàncies de diàleg" que aplicar una mesura que se circumscriu, ha insistit, a la retirada dels bloquejos, abans de prometre a la població que la seva vida quotidiana no es veurà afectada.
I "a els qui encara mantenen bloqueig, els dic amb claredat, encara són a temps de desistir voluntàriament, si tenen demandes legítimes, les portes del diàleg seguiran obertes com el van estar des del primer dia", ha resolt el mandatari.
L'anunci d'aquesta mesura s'ha produït hores després que l'Executiu hagi aconseguit aconseguir un acord amb la COB per posar fi a les mobilitzacions i mesures de pressió impulsades pel sindicat a nivell nacional, obrint pas d'aquesta manera a la pacificació del país.
Encara així, i a pesar que els 'cobistas' estiguessin "a partir d'aquest moment aixecant les mesures de pressió a nivell nacional", no és suficient per a un Govern que necessita aconseguir un acord amb els sindicats de camperols, afins a l'expresident Evo Morales, els quals mantenen el bloqueig de les carreteres i insisteixen en la renúncia del president Paz.