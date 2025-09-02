Condemnats a un any de presó a Bolívia dos jesuïtes espanyols per encobrir casos de pederàstia

MADRID 2 set. (EUROPA PRESS) -
La Justícia de Bolívia ha condemnat aquest dimarts a un any de presó als jesuïtes espanyols Ramón Alaix i Marcos Recolons per haver encobert casos de pederàstia comesos pel sacerdot Alfonso Pedrajas, mort el 2019 i que va cometre almenys 85 abusos contra menors en les dècades de 1970 i 1980.
El Jutjat Quart de Sentència Anticorrupció ha emès la sentència després d'escoltar els al·legats finals de les parts i l'última paraula de les víctimes i imputats. La sentència ha estat qualificada d'històrica per víctimes i organitzacions defensores de Drets Humans, ha informat l'agència de notícies ABI.
"Celebrem perquè per a nosaltres és l'inici. S'ha obert la porta per encaminar la justícia tan esperada. En el seu moment va haver-hi moltes denúncies, érem nens, ens van fer creure que la justícia la impartia el Provincial dels Jesuïtes, així ens van manipular", ha afirmat el president de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, Wilder Flores.
Així mateix, ha criticat la postura institucional assumida per la companyia durant el procés: "Ara presumeixen de la seva predisposició de col·laboració a la justícia, però durant tot el procés vam veure als seus advocats tractant d'obstruir la justícia i negar la veritat", ha manifestat.